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При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек

При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек В результате удара по поселку Ракитное в Белгородской области РФ погибли пять человек.
В регионе
25 августа 2024 г. 05:13
При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек

В результате удара по поселку Ракитное в Белгородской области РФ погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения.

"В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — добавил Гладков.

В результате удара, по сведениям главы региона, повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.

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