При ударе по белгородскому поселку Ракитное в РФ погибли пять человек

В результате удара по поселку Ракитное в Белгородской области РФ погибли пять человек.

В результате удара по поселку Ракитное в Белгородской области РФ погибли пять человек.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram .

По его словам, еще 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения.

"В тяжелом состоянии четверо раненых: женщину с осколочным ранением брюшной полости оперируют в Ракитянской ЦРБ, трое мужчин с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями доставляются в областную клиническую больницу", — добавил Гладков.

В результате удара, по сведениям главы региона, повреждены 10 частных домов, временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское, имеются локальные повреждения на линии электропередачи.