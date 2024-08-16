При стрельбе на западе Армении ранения получили по меньшей мере два человека

В Армении в селе Тлик Арагацотнской области произошла стрельба, в ходе которой был ранен глава сельской администрации и его сын.

В селе Тлик Арагацотнской области на западе Армении произошла стрельба, огнестрельные ранения получили по меньшей мере два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

"Во время инцидента были ранены глава сельской администрации Славик Салоян, его сын Манвел Салоян. Пострадала и пожилая мать чиновника, которая упала и получила ушибы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в драке замешаны родственники С. Салояна. Стрелявшие скрылись с места происшествия, правоохранители уже установили их личности.

По факту возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемых.