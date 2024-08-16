При стрельбе на западе Армении ранения получили по меньшей мере два человека

В селе Тлик Арагацотнской области на западе Армении произошла стрельба, огнестрельные ранения получили по меньшей мере два человека.
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"Во время инцидента были ранены глава сельской администрации Славик Салоян, его сын Манвел Салоян. Пострадала и пожилая мать чиновника, которая упала и получила ушибы", - говорится в сообщении.
Согласно информации, в драке замешаны родственники С. Салояна. Стрелявшие скрылись с места происшествия, правоохранители уже установили их личности.
По факту возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает подозреваемых.