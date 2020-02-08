При столкновениях на юге Казахстана погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ходе столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"В ходе массовых беспорядков несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались", - сказал Е.Тургумбаев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов задержали 47 человек.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал наличие погибших в результате инцидента, назвав события "серьезным инцидентом".