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При столкновении маршрутки и трамвая в Смоленске пострадали восемь человек

При столкновении маршрутки и трамвая в Смоленске пострадали восемь человек Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая в городе Смоленске.
В регионе
15 июля 2025 г. 12:09
При столкновении маршрутки и трамвая в Смоленске пострадали восемь человек

Восемь пассажиров получили травмы после столкновения маршрутного такси и трамвая в городе Смоленске.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Смоленске произошло столкновение маршрутки и трамвая… По оперативным данным, восьми пассажирам микроавтобуса потребовалась помощь подоспевших медиков. Спасатели городской службы ГОЧС произвели деблокировку одного человека, зажатого внутри салона автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

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