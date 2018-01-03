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    При столкновении двух легковых автомобилей в России погибли 10 человек

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

     ДТП произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка. "На 158-м км автодороги Ханты-Мансийск - Советский столкнулись два легковых автомобиля. По предварительной информации, погибли 10 человек, включая четверых детей", - сказал источник.

    По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. "По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД", - отметил он.

    На месте аварии также работают представители экстренных служб.

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