Во время разгона акции в Тбилиси пострадали 3 человека, задержаны 18 человек - ОБНОВЛЕНО - 4

Демонстранты в Тбилиси вновь намерены блокировать здание парламента.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом отметили на акции перед зданием законодательного органа.

Что касается грузинского парламента, он возобновил деятельность. Выступивший на заседании бюро спикер Арчил Талаквадзе заявил, что парламент продолжит выполнять все основные функции.

Также названо число пострадавших во время разгона акции. По информации минздрава Грузии, пострадали три человека, один из которых сотрудник полиции.

*** 19:45

При разгоне демонстрантов у здания грузинского парламента задержаны 18 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.

Причина задержания участников акции связана с неподчинением законным требованиям полиции.

В МВД отметили о продолжении очистительных работ на проспекте Руставели и близлежащих улицах.

В ближайшее время предусматривается восстановление движения автомобилей на центральных улицах и дорогах.

Для охраны общественного порядка полицейские до сих пор находятся на проспекте Руставели.

*** 18:35

Все входы в здание парламента Грузии очищены от демонстрантов.

Как сообщает грузинское бюро Report, вся территория законодательного органа взята под контроль спецназовцев.

Точное число задержанных и пострадавших при разгоне акции пока неизвестно.

На данный момент сотрудники компании "Tbilservice Group" при тбилисской мэрии занимаются уборкой территории вокруг здания парламента на проспекте Руставели.

*** 18:12

В Тбилиси спецназовцы убрали установленные участниками акции протеста палатки перед зданием парламента Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, при разгоне акции пострадали несколько человек.

Участок позади здания парламента очищен от демонстрантов.

Полиция сделала повторное предупреждение и попросила демонстрантов покинуть территорию.

На данный момент группу спецназовцев разместили на проспекте Руставели напротив законодательного органа.

На территорию доставлены водометы.

*** 17:31

В Тбилиси спецназ начал очищать территорию вокруг парламента Грузии от протестующих.

Как сообщает грузинское бюро Report, спецназ вытесняет демонстрантов от здания законодательного органа.

На территории также находятся автомобили специального назначения.