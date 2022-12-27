При пожаре в жилом доме в центре Рязани погибли четыре человека

В результате пожара в жилом частном доме на улице Безбожной в центре Рязани (Россия) погибли четыре человека.

В результате пожара в жилом частном доме на улице Безбожной в центре Рязани (Россия) погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

"В 00:17 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме на улице Безбожной города Рязани размером 7 на 8 м. В 01:03 пожар был локализован на площади 40 кв. м. В 01:09 [была объявлена] ликвидация открытого горения. На месте работали шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Погибли четыре человека", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, жертвами пожара стали трое мужчин и одна женщина.