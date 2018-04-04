При пожаре в торговом центре в Москве один человек погиб, трое пострадали - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ При пожаре в ТЦ в Москве погиб один его сотрудник, ,пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава ГУМЧС Москвы Илья Денисов.

"Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", — сообщил Денисов.



*** 14:53

Более 300 человек эвакуированы в связи с пожаром в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

«Один человек пострадал — это сотрудник пожарной охраны. Его состояние уточняется», — сообщил источник в экстренных службах.

Загорелся склад с игрушками на четвертом этаже.

По информации МЧС России, окрытое горение в торговом центре ликвидировано.