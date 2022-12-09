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При пожаре в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье погиб человек

При пожаре в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье погиб человек В результате пожара в торговом центре "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Подмосковье погиб человек. В экстренных службах называют в качестве причин пожара поджог, а также сварочные работы в пристройке к гипермаркету.
В регионе
9 декабря 2022 г. 09:56
При пожаре в ТЦ Мега Химки в Подмосковье погиб человек

В результате пожара в торговом центре "Мега Химки" на Ленинградском шоссе в Подмосковье погиб человек. В экстренных службах называют в качестве причин пожара поджог, а также сварочные работы в пристройке к гипермаркету.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил начальник управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

По данным газеты "Известия", погибший работал в ТЦ охранником.

Пожар начался в гипермаркете OBI около шести утра. Вслед за возгоранием в здании гипермаркета начались взрывы. По некоторым данным, в OBI взрывались банки с краской и аэрозоли.

По данным МЧС, огонь локализован на площади 7 тыс. кв. м. Гипермаркет полностью выгорел, от него остался только каркас. Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе горящего торгового центра.

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Версия на английском языке ВидеоFire at shopping mall near Moscow kills one
Версия на азербайджанском языке ВидеоMoskvada ticarət mərkəzində baş verən yanğında bir nəfər ölüb

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