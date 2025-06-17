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При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек

При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек В городе Королев Московской области при пожаре в квартире погибли пять человек, в том числе двое детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
В регионе
17 июня 2025 г. 10:31
При пожаре в подмосковном Королеве погибли пять человек

В городе Королев Московской области при пожаре в квартире погибли пять человек, в том числе двое детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

ЧП случилось на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Корсакова.

В областной прокуратуре уточнили, что к проживающей в квартире женщине приехали племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической сети. В числе погибших — дети трех и семи лет.

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