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    При пожаре в Москве погиб один человек, еще девять пострадали

    К ликвидации последствий пожара привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще девять пострадали при пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "По предварительной информации, на втором этаже здания расположен ресторан",- сообщил источник в силовых структурах.

    К ликвидации последствий пожара привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники.

    Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил о пожаре в административном здании на площади 700 кв. м по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1, из горящего здания спасатели вывели семь человек и передали их медикам.

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