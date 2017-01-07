При пожаре в Москве погиб один человек, еще девять пострадали

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще девять пострадали при пожаре в административном здании на северо-востоке Москвы, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительной информации, на втором этаже здания расположен ресторан",- сообщил источник в силовых структурах.

К ликвидации последствий пожара привлечены порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Ранее представитель регионального главка МЧС сообщил о пожаре в административном здании на площади 700 кв. м по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1, из горящего здания спасатели вывели семь человек и передали их медикам.