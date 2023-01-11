При пожаре в многоэтажке в ХМАО погибли два человека

В двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. В числе жертв - ребенок.

В двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. В числе жертв - ребенок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. Возгорание было локализовано на площади 80 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 33 человека, спасены еще четверо.

"Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив", - уточнили в МЧС. Еще двоим жителям дома оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Причина возгорания пока не установлена.