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При пожаре в многоэтажке в ХМАО погибли два человека

При пожаре в многоэтажке в ХМАО погибли два человека В двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. В числе жертв - ребенок.
В регионе
11 января 2023 г. 09:25
При пожаре в многоэтажке в ХМАО погибли два человека

В двенадцатиэтажном доме в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) произошел пожар. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. В числе жертв - ребенок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает региональное МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в 15-м микрорайоне Нефтеюганска. Возгорание было локализовано на площади 80 кв. м. Самостоятельно эвакуировались 33 человека, спасены еще четверо.

"Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив", - уточнили в МЧС. Еще двоим жителям дома оказали помощь на месте, от госпитализации они отказались. Причина возгорания пока не установлена.

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