При пожаре в Кемерове погиб 41 ребенок

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове погиб 41 ребенок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют списки погибших, вывешенных в созданном родственниками жертв трагедии штабе.

Всего в списках значатся фамилии 64 погибших.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

Отметим, что на площади Советов в Кемерове проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших.