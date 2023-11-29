При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли шесть человек

Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в поселке Высокий Краснодарского края.

Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в поселке Высокий Краснодарского края.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар произошел в ночь на среду, 29 ноября, в жилом доме.

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

"Огнем было охвачено жилье на площади 72 кв. м", - сказано в сообщении МЧС РФ. К тушению пожара привлекались 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.