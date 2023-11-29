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При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли шесть человек

При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли шесть человек Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в поселке Высокий Краснодарского края.
В регионе
29 ноября 2023 г. 10:30
При пожаре в частном доме в Краснодарском крае погибли шесть человек

Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в поселке Высокий Краснодарского края.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пожар произошел в ночь на среду, 29 ноября, в жилом доме.

К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем.

"Огнем было охвачено жилье на площади 72 кв. м", - сказано в сообщении МЧС РФ. К тушению пожара привлекались 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС.

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело.

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Версия на английском языке 6 dead in residential building fire in Russia's Krasnodar Krai
Версия на азербайджанском языке Rusiyada 6 nəfər yanğın nəticəsində ölüb

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