Число погибших на складе в Москве увеличилось до 17 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Число погибших при пожаре на северо-востоке Москвы увеличилось до 17.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пострадавшие на пожаре доставлены в институт Склифосовского и ГКБ36 (36-я Городская клиническая больница имени Ф.И.Иноземцева - Report). Врачи делают все необходимое. К сожалению, одну из эвакуированных спасти не удалось", - написал мэр в своем микроблоге в Twitter.

***11:39

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Главное управление МЧС по Москве подтвердило информацию о том, что в результате пожара на складе на северо-востоке столицы погибли 16 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее случившееся прокомментировал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое количество жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами", - написал мэр.