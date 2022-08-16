При пожаре на складе боеприпасов в Крыму пострадали два человека

В воинской части в районе поселка Майский произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов.
Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.
Прибывший на место ЧП глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что детонация продолжается. Два человека получили ранения. Из-за чего начался пожар, не уточняется.
"Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы",— написал Аксенов в Telegram.
По версии Минобороны, возгорание случилось около 6:15. В сообщении ведомства говорится о том, что пожар произошел на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Минэнерго России подтвердило, что также загорелась трансформаторная подстанция "Джанкой". В ведомстве уверяют, что электроснабжение потребителей не нарушено.
Детонация боеприпасов произошла на севере полуострова Крым. Близлежащее село Майское эвакуируют.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в администрации Майского сельского поселения, которое находится рядом с местом ЧП.
"Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что часть жителей Майского выехали из села на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть населенный пункт, власти готовы вывезти на автобусах.