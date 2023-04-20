О нас

При пожаре на шахте "Распадская" пострадал один человек

При пожаре на шахте "Распадская" пострадал один человек Один человек пострадал в результате пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, который произошел в среду.
В регионе
20 апреля 2023 г. 09:08
При пожаре на шахте Распадская пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, который произошел в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона. Пострадавшего госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.

"По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте "Распадская" из выведенных на поверхность 271 шахтера медицинская помощь понадобилась 1 человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что лечение пострадавшего контролирует главный токсиколог Кемеровской области.

Возгорание на шахте "Распадская" произошло в среду около 17:00. Всех 271 шахтера вывели на поверхность. В тушении пожара задействовали 50 человек и 9 единиц техники. В среду вечером региональный главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в шахте. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось. По факту возгорания следственные органы и прокуратура организовали проверки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi