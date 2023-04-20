При пожаре на шахте "Распадская" пострадал один человек

Один человек пострадал в результате пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, который произошел в среду.

Один человек пострадал в результате пожара на шахте "Распадская" в Кузбассе, который произошел в среду.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона. Пострадавшего госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии.

"По информации регионального центра медицины катастроф, в результате инцидента на шахте "Распадская" из выведенных на поверхность 271 шахтера медицинская помощь понадобилась 1 человеку. Пострадавший шахтер находится в больнице Междуреченска, его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что лечение пострадавшего контролирует главный токсиколог Кемеровской области.

Возгорание на шахте "Распадская" произошло в среду около 17:00. Всех 271 шахтера вывели на поверхность. В тушении пожара задействовали 50 человек и 9 единиц техники. В среду вечером региональный главк МЧС сообщил о ликвидации открытого горения в шахте. О полной ликвидации пожара пока не сообщалось. По факту возгорания следственные органы и прокуратура организовали проверки.