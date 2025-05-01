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При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека Два человека погибли, еще 5 получили ранения в результате пожара на предприятии в промзоне в Ташкенте.
В регионе
1 мая 2025 г. 09:20
При пожаре на предприятии в Ташкенте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять получили ранения в результате пожара на предприятии в промзоне в Ташкенте.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в МЧС Узбекистана.

"После тушения пожара в ходе осмотра места пожара были обнаружены тела двух граждан. Пять человек также были доставлены в больницу с ранениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 мая в 7.01 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в цехе по производству синтепона в малой промышленной зоне в Яккасарайском районе Ташкента. На место пожара прибыли 11 пожарных расчетов, огонь был локализован в 7.45, потушен в 8.09. 

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