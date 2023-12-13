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При пожаре на Мозырском НПЗ в Беларуси погиб один рабочий

При пожаре на Мозырском НПЗ в Беларуси погиб один рабочий В результате пожара на территории Мозырского НПЗ погиб один рабочий.
В регионе
13 декабря 2023 г. 12:02
При пожаре на Мозырском НПЗ в Беларуси погиб один рабочий

В результате пожара на территории Мозырского НПЗ погиб один рабочий.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.

Инцидент на предприятии произошел в среду 13 декабря – загорелась установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков из-за разгерметизации реакторного блока – с выходом углеводородсодержащей смеси.

"На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия", – сказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Версия на английском языке One worker killed in fire at Mozyr Oil Refinery in Belarus
Версия на азербайджанском языке Belarusda neft emalı zavodunda yanğın olub, ölən var

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