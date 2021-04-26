При поддержке Азербайджана в Грузии восстанавливается популяция джейранов

В 2013 году в Самухскую долину было выпущено 10 джейранов, а сейчас их количество достигло 150

"При поддержке Азербайджана в Грузии успешно продолжается проект по восстановлению популяции джейранов".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, в 2013 году в Самухскую долину было выпущено 10 джейранов, а сейчас их количество достигло 150: "Браконьерство свело на нет наши попытки восстановить популяцию джейранов. Но уже сейчас можно сказать, что устойчивая популяция формируется и растет из года в год. Национальный парк Вашловани всегда пользовался популярностью среди посетителей. Реализация этого проекта еще более повысит этот интерес".

Л.Давиташвили вручил благодарственные грамоты пограничникам и рейнджерам, участвовавшим в успешной реализации данного проекта.

Отметим, что проект по восстановлению популяции джейранов в Грузии реализуется по инициативе Всемирного фонда охраны природы (WWF), при финансовой поддержке банка КFW и при активном участии правительства Азербайджана.