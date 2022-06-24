Число погибших в результате крушения Ил-76 в Рязани выросло до четырех

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, частично разрушился на земле, пострадавшие доставлены в медучреждения.

Число погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по предварительным данным, до четырех.

Как передает Report , об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре (человека) погибли, пять госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет совершал полет по маршруту Белгород - Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

07:29

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, частично разрушился на земле, пострадавшие доставлены в медучреждения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"24 июня в Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76. В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"При соприкосновении с землей самолет частично разрушился", - сказали в Минобороны.

"Пострадавшие члены экипажа доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что в результате аварии самолета Ил-76 под Рязанью шесть человек пострадали, еще трое погибли.