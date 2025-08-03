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При опрокидывании вагонов на юго-востоке РФ произошла утечка корабельного топлива

При опрокидывании вагонов на юго-востоке РФ произошла утечка корабельного топлива Сход пяти вагонов-цистерн с рельсов с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, произошел в Еврейской автономной области (ЕАО) РФ.
В регионе
3 августа 2025 г. 05:18
При опрокидывании вагонов на юго-востоке РФ произошла утечка корабельного топлива

Сход пяти вагонов-цистерн с рельсов с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино, произошел в Еврейской автономной области (ЕАО) РФ.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома России.

Согласно информации, после инцидента зафиксирована утечка перевозимого корабельного топлива, по факту возбуждено уголовное дело.

"В результате произошедшего никто не пострадал, размер ущерба составил более 1 млн. рублей (свыше 21 тыс. манатов - ред.). Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

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