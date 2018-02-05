При обысках у врио премьера Дагестана нашли золотой пистолет и автоматы Калашникова - ВИДЕО

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", пистолет Макарова (ПМ) и два автомата Калашникова изъяты в ходе обысков у временно исполняющего обязанности премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, задержанные в Дагестане чиновники проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы. В ближайшее время следствием планируется предъявить обвинение всем указанным лицам и ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула представитель ведомства.