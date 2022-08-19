При обстреле украинского города Харьков погибли 17 человек, десятки получили ранения

По последним данным, в результате ночного и утреннего ракетных ударов в Харькове погибли 17 человек, еще двое человек погибли в результате удара по городу Красноград.

По последним данным, в результате ночного и утреннего ракетных ударов в Харькове погибли 17 человек, еще двое человек погибли в результате удара по городу Красноград.

Как передает Report, об этом заявил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека", - сообщил Синегубов.