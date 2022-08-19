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При обстреле украинского города Харьков погибли 17 человек, десятки получили ранения

При обстреле украинского города Харьков погибли 17 человек, десятки получили ранения По последним данным, в результате ночного и утреннего ракетных ударов в Харькове погибли 17 человек, еще двое человек погибли в результате удара по городу Красноград.
В регионе
19 августа 2022 г. 08:45
При обстреле украинского города Харьков погибли 17 человек, десятки получили ранения

По последним данным, в результате ночного и утреннего ракетных ударов в Харькове погибли 17 человек, еще двое человек погибли в результате удара по городу Красноград.

Как передает Report, об этом заявил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще 7 погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека", - сообщил Синегубов.

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Версия на английском языке Total of 17 dead and dozens injured in attack on Ukrainian city of Kharkiv
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Xarkov şəhərinə hücum zamanı ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb, onlarla yaralı var

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