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При обстреле детсада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены

При обстреле детсада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены При обстреле детского сада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены.
В регионе
25 февраля 2022 г. 17:44
При обстреле детсада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены

При обстреле детского сада в Ахтырке погибли 3 человека, 17 детей ранены.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире канала "Рада" сообщил народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Около часа назад, одновременно с обстрелом детского сада в Ворзеле Киевской области был обстрелян детский сад в Ахтырке. Но, к большому сожалению, в отличие от Ворзеля, где все остались живы, в Ахтырке на месте погибли 3 человека, двое в больнице, 17 детей ранены, 3 - в тяжелом состоянии", - сообщил парламентарий.

По словам корреспондента Украина 24, российские военные обстреляли Ахтырку из систем "Ураган". Оккупанты обстреляли бомбоубежища, детский сад дачный массив и воинскую часть.

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Версия на английском языке Three killed, 17 minors wounded as Russian military shell kindergarten in Ukraine
Версия на азербайджанском языке Rusiya hərbçiləri uşaq bağçasını atəşə tutub, ölənlər var

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