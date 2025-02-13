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При обрушении горной породы на шахте в Пермском крае погибли два человека

При обрушении горной породы на шахте в Пермском крае погибли два человека На шахте "Уралкалия" в Соликамском районе Пермского края произошло обрушение горной породы.
В регионе
13 февраля 2025 г. 11:29
При обрушении горной породы на шахте в Пермском крае погибли два человека

На шахте "Уралкалия" в Соликамском районе Пермского края произошло обрушение горной породы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, погибли два работника рудника.

"В калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола были смертельно травмированы два работника рудника. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая", - написал он в Telegram-канале.

По данным СМИ, инцидент произошел на глубине 48 м.

Соликамская городская прокуратура начала проверку причин происшествия, сообщила пресс-служба ведомства. На место для для координации работ оперативных служб и правоохранительных органов выехал врио городского прокурора Станислав Курбатов.

По факту гибели рабочих следователи следственного отдела по Соликамску СУ СКР возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК). Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства, добавили в пресс-службе регионального ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Permdə şaxtada 48 metr dərinlikdə qəza baş verib, ölənlər var

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