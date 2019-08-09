При новых взрывах под Ачинском пострадали пять человек

При новых взрывах на военном полигоне под Ачинском пострадали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель экстренных служб.

"В пятистах метрах севернее населенного пункта Каменка при движении хозяйственного поезда произошла вспышка с последующей ударной волной и повреждением стекол в составе на перегоне Улуй - Ачинск", - сказал он.

По его словам, пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. При обследовании железнодорожных путей обнаружено повреждение полотна и артиллерийский снаряд.

На место ЧП направлена инженерная группа Минобороны.