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В Иране при наводнениях погибли два человека

В Иране при наводнениях погибли два человека По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре исламской республики.
В регионе
8 июня 2023 г. 21:47
В Иране при наводнениях погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате наводнений в иранской провинции Исфахан, расположенной в центре исламской республики.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, больше всего от воздействия стихии пострадал район Эрдестан в центре провинции, в нем от наводнения два человека погибли, пять пострадали. Один человек числится пропавшим без вести. Не менее 15 домов были разрушены.

Дождь и сильный ветер зафиксированы также в провинции Тегеран. Там объявлен красный уровень погодной опасности. В результате ураганного ветра в столице исламской республики упали несколько деревьев и рекламных щитов, о пострадавших пока не сообщается.

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