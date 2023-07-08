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При нападении террористов на полицейский участок в Иране погибли двое

При нападении террористов на полицейский участок в Иране погибли двое Иранская полиция ликвидировала четверых террористов, напавших на полицейский участок в городе Захедан, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.
В регионе
8 июля 2023 г. 15:51
При нападении террористов на полицейский участок в Иране погибли двое

Иранская полиция ликвидировала четверых террористов, напавших на полицейский участок в городе Захедан, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационного агентства Tasnim.

"В результате террористического нападения вооруженных лиц на 16-ый полицейский участок погибли двое полицейских, все четверо вооруженных террористов ликвидированы", - сообщил начальник полиции региона Сардар Джалилян.

По его словам, утром четверо террористов под видом посетителей планировали проникнуть в полицейский участок. В начале перестрелки один из террористов был уничтожен. После этого нападавшие проникли на сторожевую вышку полицейского участка и начали беспорядочную стрельбу.

Как уточнил Джалилян, "шквальным огнем сотрудников полиции все четверо вооруженных террориста были уничтожены на месте, у них было обнаружено 4 единицы оружия, 7 гранат и несколько поясов смертников".

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