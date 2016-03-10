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    ​При нападении на журналистов на границе с Чечней пострадали восемь человек

    В больнице в Ингушетии находятся россиянин и двое иностранцев — журналисты из Швеции и Норвегии

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ При нападении на группу журналистов и правозащитников на границе Ингушетии и Чечни пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

    В больнице в Ингушетии находятся россиянин и двое иностранцев — журналисты из Швеции и Норвегии, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Источник сообщил, что инцидент произошел на административной границе Чечни и Ингушетии. Неизвестные в масках были вооружены деревянными палками, они блокировали микроавтобус и сопровождавшую его Lada Priora машинами, вытащили журналистов и избили, после чего сожгли транспорт.

    "По предварительной информации, злоумышленники, очевидно, знали, что правозащитники направлялись в Чечню, поскольку ранее они уже ездили туда неоднократно, и злоумышленники своей хулиганской выходкой непосредственно на административной границе обеих республик таким образом могли остановить очередную поездку правозащитников в Чечню", — добавил источник.

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