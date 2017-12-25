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    При наезде автобуса на толпу в Москве погибли пять человек, 15 получили ранения - ВИДЕО

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в результате наезда автобуса на подземный переход погибли пять человек. 

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

    "Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще  пять погибли", - сообщил источник.

    По его словам,  автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Водитель автобуса задержан.

    По предварительной информации, рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.

    На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. 

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