При наезде автобуса на толпу в Москве погибли пять человек, 15 получили ранения - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Москве в результате наезда автобуса на подземный переход погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще пять погибли", - сообщил источник.

По его словам, автобус съехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар". Водитель автобуса задержан.

По предварительной информации, рассматриваются две версии: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза. Версия теракта не рассматривается.

На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.