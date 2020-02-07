При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы - ОБНОВЛЕНО

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.
Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Госдуме.
"По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.
*** 19:21
Вертолет Bell 406 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
"Один человек выжил, видно, что он ходит у вертолета, судьба двух других не известна", - сказала она.
По ее данным, ситуация осложняется тем, что вертолет упал в лесополосе, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.