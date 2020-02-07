При крушении вертолета в Татарстане погиб депутат Госдумы - ОБНОВЛЕНО

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в Госдуме.

"По предварительной информации, Хайруллин погиб, два других человека, находившихся на борту вертолета, сейчас доставляются в больницу в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

*** 19:21

Вертолет Bell 406 с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в Татарстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"Один человек выжил, видно, что он ходит у вертолета, судьба двух других не известна", - сказала она.

По ее данным, ситуация осложняется тем, что вертолет упал в лесополосе, вертолет спасателей не может приземлиться рядом с местом катастрофы.