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При аварии в больнице во Владикавказе погибли 11 человек

При аварии в больнице во Владикавказе погибли 11 человек Число погибших в результате ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11.
В регионе
10 августа 2021 г. 13:35
При аварии в больнице во Владикавказе погибли 11 человек

Число погибших в результате ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе возросло до 11.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Как пояснили в Минздраве региона, за сутки умерли 11 человек, девять из них — вследствие аварии.

"Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, по еще одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", — добавили в ведомстве.

В понедельник в больнице произошла авария на станции — взорвалась труба под землей. Скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявил республиканский Минздрав, они находились в крайне тяжелом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.

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