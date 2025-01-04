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При атаке ВСУ погиб корреспондент "Известий", несколько журналистов получили ранения

При атаке ВСУ погиб корреспондент "Известий", несколько журналистов получили ранения Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль на трассе Донецк - Горловка.
В регионе
4 января 2025 г. 22:52
При атаке ВСУ погиб корреспондент Известий, несколько журналистов получили ранения

Внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль на трассе Донецк - Горловка.

Как передает Report, об этом издание сообщило в Telegram.

"Погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов в результате атаки украинского БПЛА по автомобилю на трассе Донецк - Горловка", - говорится в публикации.

В агентстве РИА Новости сообщили, что в результате атаки дрона получили ранения сотрудники издания.

"Корреспондент РИА Новости Максим Романенко и ещё четверо сотрудников СМИ ранены при ударе ВСУ по гражданской машине на трассе Донецк-Горловка", - отметило агентство в Telegram.

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