При атаке дронов в Татарстане ранены шесть человек

Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотника в Елабуге в Татарстане.

Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотника в Елабуге в Татарстане.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время установлено, что в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что остекление нарушено в трех зданиях общежития.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, пострадали пять человек. "У нас пять пострадавших. Состояние легкой степени тяжести, не тяжелые. Госпитализированы в ЦРБ", - отметил собеседник ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе главы республики, трех человек госпитализировали.

10.09

Два человека пострадали утром во вторник в результате удара беспилотников по общежитию Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Елабужском районе Татарстана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ.

"Сегодня в 5:45 утра был нанесен удар по общежитию "Алабуги" двумя беспилотниками. (...) Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено", - говорится в сообщении.

О том, что беспилотники утром во вторник атаковали несколько предприятий в Нижнекамске и Елабуге, ранее сообщила пресс-служба главы Татарстана.

"Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен", - говорилось в пресс-релизе.