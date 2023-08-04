Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили создание совместной торговой зоны

Необходимость скорейшего запуска совместной торговой зоны "Шават-Дашогуз" обсудили президенты Узбкистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде.

Необходимость скорейшего запуска совместной торговой зоны "Шават-Дашогуз" обсудили президенты Узбкистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов на встрече в Ашхабаде.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

"Отмечена необходимость скорейшего запуска совместной торговой зоны “Шават-Дашогуз. Подчеркнута важность дальнейшего продвижения совместных проектов кооперации, развития межрегиональных обменов и культурно-гуманитарных контактов", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-туркменских отношений, отметили расширение практического взаимодействия по всем направлениям.

Речь шла об успешной реализации договоренностей на высшем уровне, регулярных контактах между правительствами, министерствами и ведомствами двух стран, росте объемов взаимной торговли, расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики.