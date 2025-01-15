Президенты Узбекистана и ОАЭ подписали Декларацию по стратегическому партнерству

Лидеры Узбекистана и ОАЭ Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заида Аль Нахаян подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства.

Лидеры Узбекистана и ОАЭ Шавкат Мирзиёев и Шейх Мухаммад бин Заида Аль Нахаян подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.

Кроме того, стороны подписали ряд соглашений - о взаимном поощрении и защите инвестиций; о финансово-техническом сотрудничестве; о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

Также заключены ряд межведомственных соглашений, охватывающих различные сферы сотрудничества между двумя странами.

Президенты двух стран определили шесть ключевых направлений новой модели экономического сотрудничества в таких сферах, как искусственный интеллект, цифровизация, "зеленая" энергетика, градостроительство и инфраструктура, туризм, частный бизнес. По каждому из этих направлений договорились создать отдельные рабочие группы.

"Стороны поддержали предложение об объявлении 2025-2027 годов "Новой эпохой экономического партнерства между Узбекистаном и ОАЭ". В данном контексте ключевой задачей обозначено принятие мер, нацеленных на увеличение к 2030 году объемов взаимной торговли в 10 раз и доведение портфеля инвестиций до $50 млрд", - говорится в сообщении.