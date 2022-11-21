Президенты Узбекистана и Кыргызстана поздравили Токаева с победой на выборах

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

Так, Мирзиёев поздравил Токаева с победой на внеочередных президентских выборах. Глава Казахстана, в свою очередь, подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются весьма динамично и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. Также был рассмотрен график предстоящих встреч.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, который поздравил казахстанского лидера с убедительной победой на выборах.

По предварительным итогам ЦИК РК, действующий президент набрал 81,31% голосов.