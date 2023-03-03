Президенты Украины и Латвии прибыли во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Лидеры двух стран уже почтили память павших украинских военных на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Отметим, что во Львове также находятся первые леди Украины и Латвии, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и его первый заместитель Андрей Годик.

Зеленский также посетил украинских военнослужащих в госпитале.