О нас

Президенты Украины и Латвии прибыли во Львов

Президенты Украины и Латвии прибыли во Львов Президент Украины Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.
В регионе
3 марта 2023 г. 15:14
Президенты Украины и Латвии прибыли во Львов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом прибыли во Львов 3 марта.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Лидеры двух стран уже почтили память павших украинских военных на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Отметим, что во Львове также находятся первые леди Украины и Латвии, заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и его первый заместитель Андрей Годик.

Зеленский также посетил украинских военнослужащих в госпитале.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Latvian President on visit to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке Latviya Prezidenti Ukraynada səfərdədir

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi