Президенты Туркменистана и Татарстана обсудили перспективы развития двусторонних связей

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, прибывшим в Ашхабад для участия в торжествах по случаю Национального праздника туркменского скакуна.

Как передает Report, тепло поприветствовав главу туркменского государства и выразив искреннюю признательность за оказанный радушный прием, Минниханов передал президенту Туркменистана сердечные приветствия и поздравления от глав Российской Федерации Владимира Путина, адресовавшего пожелания благополучия всему туркменскому народу. Поблагодарив за постоянное внимание к вопросам туркмено-татарстанских отношений, гость подчеркнул, что очень рад возможности вновь посетить братский Туркменистан.

Поблагодарив гостя за добрые слова, глава Туркменистана адресовал ответные приветствия и наилучшие пожелания Президенту Российской Федерации и отметил стабильный уровень двусторонних связей.

Пользуясь представившейся возможностью, Р. Минниханов еще раз поздравил главу Туркменистана с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в его масштабной работе на высшем государственном посту, отметив, что он искренне рад принимать участие в масштабных торжествах, свидетельствующих о непреходящей славе "небесных" коней – бесценного достояния нации и мировой цивилизации.

Глава Туркменистана подчеркнул, что расширение сотрудничества с Россией, ее регионами и ведущими промышленными центрами выступает в числе ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана. Это подтверждает приверженность Туркменистана всестороннему упрочению традиционно доверительного и плодотворного диалога с Татарстаном, с которой Туркменистан связывают давние экономические и культурные отношения.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями о нынешнем состоянии и приоритетах дальнейшего плодотворного сотрудничества, располагающего большими перспективами с учетом имеющегося интереса, подкрепленного внушительным потенциалом и большим опытом многолетней совместной работы в рамках реализации ряда масштабных проектов.

Так, достойным примером тому служит взаимовыгодное сотрудничество Туркменистана с крупнейшими компаниями Татарстана – ПАО "КамАЗ" и "Татнефть", Казанским вертолетным заводом и др.

Говоря о заинтересованности деловых кругов Татарстана в расширении своего присутствия на перспективном туркменском рынке, Минниханов отметил, что этому служат созданный в стране благоприятный инвестиционный климат и высокий международный авторитет Туркменистана как надежного партнера, четко следующего взятым на себя обязательствам.

В числе приоритетных векторов были определены топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационный сектор, торгово-экономическая сфера, сельское хозяйство, область высоких наукоемких технологий, укрепление двусторонних контактов по линии деловых и предпринимательских структур. Большой потенциал для двустороннего партнерства имеется также в машиностроении, энергетике, нефтеперерабатывающей и газохимической промышленности.

Благоприятные перспективы для взаимодействия открываются в связи с реализуемыми в Туркменистане комплексными реформами, нацеленными на индустриализацию национальной экономики, коренную модернизацию соответствующей инфраструктуры, создание новых высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск широкого спектра высококачественной конкурентоспособной продукции.

Отметив, что за последние годы Татарстан накопил внушительный опыт в области разработки и внедрения цифровых технологий, С. Бердымухамедов констатировал, что Туркменистан заинтересован в использовании передового опыта Татарстана в сфере современных технологий.

Как констатировалось, в свете развития торгово-экономических отношений важная роль отводится деятельности Туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которая проводит мониторинг всего спектра двусторонних контактов.

В ходе встречи руководитель Татарстана сделал акцент на национальном достоянии и гордости туркменского народа – туркменском алабае, одной из популярных в мире пород собак, сохранивших до наших дней свой первоначальный облик, своеобразные особенности, характер и преданность хозяину. В этой связи гость рассказал президенту Туркменистана о том, как живется в Татарстане алабаю Ак дос­ту, который был передан в дар Аркадагом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Высоко оценивая достигнутый за последние годы солидный уровень двустороннего взаимодействия, глава государства подчеркнул, что Туркменистан считает Татарстан надежным и перспективным партнером.

В этой связи, отметив значимость участия главы Татарстана в праздничных мероприятиях по случаю Национального праздника туркменского скакуна, президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что этот визит станет еще одним шагом в деле укрепления туркмено-татарстанской дружбы и сотрудничества.

В завершение встречи президенты Туркменистана и Республики Татарстан РФ обменялись взаимными добрыми пожеланиями, подтвердив незыблемость традиционно дружественных двусторонних связей, адресовав пожелания мира, счастья и процветания братским туркменскому и татарскому народам.