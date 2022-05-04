Президенты Туркменистана и Ирана договорились наращивать сотрудничество

Возможности наращивания двустороннего партнёрства с учетом имеющихся перспектив и современных реалий обсудили сегодня Президенты Туркменистана и Ирана в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

Возможности наращивания двустороннего партнёрства с учетом имеющихся перспектив и современных реалий обсудили сегодня Президенты Туркменистана и Ирана в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

Как сообщает Report, cтороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие совместные меры по укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечалось, что в текущем году соседние страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Говоря о важности развития культурно-гуманитарного взаимодействия, Президенты Сердар Бердымухамедов и Сейед Эбрахим Раиси высказались за расширение партнерства в области науки и образования, культуры и искусства, в сфере спорта.

В ходе разговора главы государств обменялись также мнениями по отдельным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.