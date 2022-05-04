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Президенты Туркменистана и Ирана договорились наращивать сотрудничество

Президенты Туркменистана и Ирана договорились наращивать сотрудничество Возможности наращивания двустороннего партнёрства с учетом имеющихся перспектив и современных реалий обсудили сегодня Президенты Туркменистана и Ирана в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.
В регионе
4 мая 2022 г. 13:10
Президенты Туркменистана и Ирана договорились наращивать сотрудничество

Возможности наращивания двустороннего партнёрства с учетом имеющихся перспектив и современных реалий обсудили сегодня Президенты Туркменистана и Ирана в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе иранской стороны.

Как сообщает Report, cтороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и дальнейшие совместные меры по укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

Отмечалось, что в текущем году соседние страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Говоря о важности развития культурно-гуманитарного взаимодействия, Президенты Сердар Бердымухамедов и Сейед Эбрахим Раиси высказались за расширение партнерства в области науки и образования, культуры и искусства, в сфере спорта.

В ходе разговора главы государств обменялись также мнениями по отдельным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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