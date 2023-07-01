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Президенты Турции и Туркменистана дали высокую оценку сотрудничеству двух стран

Президенты Турции и Туркменистана дали высокую оценку сотрудничеству двух стран Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В регионе
1 июля 2023 г. 09:13
Президенты Турции и Туркменистана дали высокую оценку сотрудничеству двух стран

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, в ходе разговора собеседники дали высокую оценку развитию туркмено-турецкого диалога, основанного на принципах доверия и взаимного уважения, подтвердив неизменную приверженность двух стран всестороннему расширению установившихся связей и наполнению их новым содержанием. Бердымухамедов отметил, что укрепление долгосрочного сотрудничества с Турцией в различных сферах выступает одним из важных векторов внешней политики Туркменистана. Он отметил личный вклад Эрдогана в развитие двустороннего партнерства.

Также глава Туркменистана поблагодарил турецкого коллегу за переданные в подарок национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и ему новые электромобили TOGG турецкого производства. Вручение ключей от этих автомобилей прошло в день открытия города Аркадаг, построенного по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова на основе концепции так называемого умного города, и совпало с его днем рождения (29 июня ему исполнилось 66 лет).

Президент Турции поздравил лидера со сдачей в эксплуатацию объектов первой очереди застройки Аркадага. Эрдоган отметил, что демонстрация турецких электрокаров в рамках торжественной церемонии открытия Аркадага стала для него приятным сюрпризом. По его мнению, это событие в очередной раз продемонстрировало прочность уз дружбы и братства между двумя народами.

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Версия на английском языке Presidents of Türkiye, Turkmenistan highly appreciate cooperation between their countries

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