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Президенты Турции и США провели телефонный разговор

Президенты Турции и США провели телефонный разговор
Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку курдских формирований в Сирии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на  CNN Turk, об этом сообщает источник в администрации турецкого лидера.

Эрдоган в телефонном разговоре призвал Трампа прекратить поддержку курдских формирований в Сирии - сообщает источник в администрации турецкого лидера.

Трамп в в свою очередь выразил обеспокоенность эскалацией ситуации Африне.

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