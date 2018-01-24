Президенты Турции и США провели телефонный разговор

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом сообщает источник в администрации турецкого лидера.

Эрдоган в телефонном разговоре призвал Трампа прекратить поддержку курдских формирований в Сирии - сообщает источник в администрации турецкого лидера.

Трамп в в свою очередь выразил обеспокоенность эскалацией ситуации Африне.