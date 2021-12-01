Президенты Турции и России могут провести телефонные переговоры 3 декабря

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести телефонный разговор 3 декабря, в ходе которого возможно обсуждение темы Украины.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести телефонный разговор 3 декабря, в ходе которого возможно обсуждение темы Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться в этом разговоре украинская тематика, представитель Кремля заявил: "Если эта тематика будет затрагиваться и подниматься президентом Турции, то да".

По словам представителя Кремля, если президент Турции сможет побудить Киев к выполнению обязательств по минским договоренностям, то Москва будет это только приветствовать.

"Если господин Эрдоган сможет как-то использовать свое влияние, а это влияния абсолютно однозначно и в региональном плане, и в мировых делах во многих аспектах, если он сможет использовать свое влияние, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства по минскому комплексу мер, договоренностям Парижа и так далее, то это можно будет только приветствовать", - сказал Песков.