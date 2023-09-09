Президенты Турции и ОАЭ в рамках G20 обсудили развитие двусторонних связей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках саммита G20 в Индии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках саммита G20 в Индии.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, дальнейшие шаги для развития сотрудничества, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. В ней приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Ибрагим Калын, глава Управления по связям при Администрации президента Фахреттин Алтун и т.д.