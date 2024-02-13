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Президенты Турции и ОАЭ провели переговоры

Президенты Турции и ОАЭ провели переговоры Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел двустороннюю встречу с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
В регионе
13 февраля 2024 г. 12:55
Президенты Турции и ОАЭ провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел двустороннюю встречу с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Ранее сообщалось о том, что в качестве почетного гостя Эрдоган примет участие во Всемирном правительственном саммите на тему "Формирование правительств будущего", который пройдет в Дубае 13 февраля. Он также проведет двусторонние встречи с коллегами из стран-участниц саммита.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan BƏƏ Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB

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