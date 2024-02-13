Президенты Турции и ОАЭ провели переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел двустороннюю встречу с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, провел двустороннюю встречу с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

Ранее сообщалось о том, что в качестве почетного гостя Эрдоган примет участие во Всемирном правительственном саммите на тему "Формирование правительств будущего", который пройдет в Дубае 13 февраля. Он также проведет двусторонние встречи с коллегами из стран-участниц саммита.