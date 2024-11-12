Президенты Турции и Казахстана в Баку обсудили развитие двусторонних отношений

Президенты Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в рамках COP29 в Баку обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Президенты Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в рамках COP29 в Баку обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в сообщении Управления по связям при Администрации президента Турции.

"Турция нацелена на углубление сотрудничества между Турцией и Казахстаном в области оборонной промышленности, энергетики, сельского хозяйства, образования и культуры вместе с шагами, которые необходимо предпринять в будущем", - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что усилия, направленные на углубление отношений между двумя странами во всех областях, будут продолжены.