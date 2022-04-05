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Президенты Турции и Казахстана провели телефонный разговор

Президенты Турции и Казахстана провели телефонный разговор Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
В регионе
5 апреля 2022 г. 02:19
Президенты Турции и Казахстана провели телефонный разговор

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждена региональная проблематика с акцентом на российско-украинскую войну.

Лидеры также обменялись мнениями относительно шагов по укреплению турецко-казахстанских связей.

Эрдоган отметил, что война в Украине еще раз показала значимость развития "Центрального коридора", пролегающего через Каспийское море по маршруту Восток-Запад. В этом контексте он указал на возникшую необходимость обеспечения полной свободы в сфере перевозок между Турцией и Казахстаном. По словам турецкого лидера, было бы полезно предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Лидеры также поздравили друг друга по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамазан.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla Tokayev arasında telefon danışığı olub

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