Президенты Турции и Казахстана провели телефонный разговор

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции.

Обсуждена региональная проблематика с акцентом на российско-украинскую войну.

Лидеры также обменялись мнениями относительно шагов по укреплению турецко-казахстанских связей.

Эрдоган отметил, что война в Украине еще раз показала значимость развития "Центрального коридора", пролегающего через Каспийское море по маршруту Восток-Запад. В этом контексте он указал на возникшую необходимость обеспечения полной свободы в сфере перевозок между Турцией и Казахстаном. По словам турецкого лидера, было бы полезно предпринять конкретные шаги в этом направлении.

Лидеры также поздравили друг друга по случаю наступления священного для мусульман месяца Рамазан.