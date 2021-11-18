Президенты Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ицхаком Герцоком.

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ицхаком Герцоком.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, главы государств обсудили турецко-израильские отношения и региональные вопросы.

По словам президента Турции, турецко-израильские отношения имеют важное значение для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул важность восстановления культуры мира, терпимости и сосуществования в регионе.

Президент Израиля поблагодарил своего турецкого коллегу за то, что он сыграл важную роль в освобождении израильской четы, обвиняемой в фотографировании резиденции Эрдогана в Турции.