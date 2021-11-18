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Президенты Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения

Президенты Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ицхаком Герцоком.
В регионе
18 ноября 2021 г. 15:53
Президенты Турции и Израиля обсудили двусторонние отношения

Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и Израиля Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ицхаком Герцоком.

Как передает Report со ссылкой на Анадолу, главы государств обсудили турецко-израильские отношения и региональные вопросы.

По словам президента Турции, турецко-израильские отношения имеют важное значение для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул важность восстановления культуры мира, терпимости и сосуществования в регионе.

Президент Израиля поблагодарил своего турецкого коллегу за то, что он сыграл важную роль в освобождении израильской четы, обвиняемой в фотографировании резиденции Эрдогана в Турции.

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Версия на английском языке Erdogan, Herzog hold phone conversation
Версия на азербайджанском языке Ərdoğanla İsrail Prezidenti arasında telefon danışığı olub

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