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Президенты Турции и Ирана встретились в Ашхабаде

Президенты Турции и Ирана встретились в Ашхабаде Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились в столице Туркменистана Ашхабаде.
В регионе
28 ноября 2021 г. 11:47
Президенты Турции и Ирана встретились в Ашхабаде

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси встретились в столице Туркменистана Ашхабаде.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча прошла в рамках 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В ходе саммита лидеры обменяются мнениями по ключевым вопросам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС, а также подведут итоги председательства Туркменистана в ОЭС и ее уставных органах.

Ожидается, что итоговая декларация будет принята по окончании саммита.

Следует отметить, что ОЭС является региональной межгосударственной экономической организацией и был создан в 1985 году. Организация объединяет 10 стран - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан.

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Версия на английском языке Presidents of Turkey, Iran meet in Ashgabat
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İran prezidentləri Aşqabadda görüşüblər

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